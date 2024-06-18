Галкин Федор Васильевич
Место рожденияПензенская область Наровчатский район село Вьюнки
Дата рождения05.02.1917
Дата смерти26.09.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1917
Бракосочетание
14.01.1937
Рождение ребёнка
28.08.1939
Сын: Галкин Александр Федорович
Мать ребёнка: Галкина (Гиряева) Пелагея Андреевна
Рождение ребёнка
07.05.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Галкина (Гиряева) Пелагея Андреевна
Смерть
26.09.1980