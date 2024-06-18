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Галкин Федор Васильевич

Место рождения

Пензенская область Наровчатский район село Вьюнки

Дата рождения

05.02.1917

Дата смерти

26.09.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1917

Отец: Галкин Василий Иванович

Мать: Галкина (Захарова) Екатерина Кузьминична

Бракосочетание
14.01.1937

Жена: Галкина (Гиряева) Пелагея Андреевна

Рождение ребёнка
28.08.1939

Сын: Галкин Александр Федорович

Мать ребёнка: Галкина (Гиряева) Пелагея Андреевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
07.05.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галкина (Гиряева) Пелагея Андреевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
26.09.1980

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