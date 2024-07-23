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Шаров Иван Иванович

Место рождения

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1912

Дата смерти

29.10.1941

Пол

Мужской

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1912 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Шаров Иван

Мать: не указана

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Военная служба
Неизвестно
Курагино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Курагинский РВК
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шарова А. Захаровна

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
29.10.1941
Ленинградская обл., Киришский р-н, д. Панихино
Причина смерти: На войне

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