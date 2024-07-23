Шаров Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1912
Дата смерти29.10.1941
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Шаров Иван
Мать: не указана
Военная служба
Неизвестно
Курагино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Курагинский РВК
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шарова А. Захаровна
Смерть
29.10.1941
Ленинградская обл., Киришский р-н, д. Панихино
Причина смерти: На войне