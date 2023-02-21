Локтюшова (Чуприкова) Юлия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.06.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1987
Рождение ребёнка
10.09.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
03.03.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Локтюшов Алексей Валерьевич
Место жительства
Неизвестно
Людиново, Людиновский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно