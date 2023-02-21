Локтюшова (Чуприкова) Юлия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Локтюшова (Чуприкова) Юлия Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.06.1987

Пол

Женский

Отец

1961 г.р.

Мать

1963 г.р.

Муж

1988 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1987

Отец: Чуприков Петр Александрович

Мать: Чуприкова Светлана Викторовна

Рождение ребёнка
10.09.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
03.03.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Локтюшов Алексей Валерьевич

Место жительства
Неизвестно
Людиново, Людиновский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Локтюшов Алексей Валерьевич

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