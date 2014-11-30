Кондратьев Генрих — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКондратьев Генрих

Кондратьев Генрих

avatar

Место рождения

борисоглебск воронежской

Дата рождения

09.03.1929

Дата смерти

30.11.2014

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

1903 г.р.

Жена

1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1929

Отец: Кондратьев Федор

Мать: Кондратьева Елена Платоновна

борисоглебск воронежской
Бракосочетание
1948

Жена: Кондратьева Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
07.07.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кондратьева Екатерина Ивановна

Смерть
30.11.2014
красноярск
Похороны
Неизвестно
элита
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close