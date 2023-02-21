Шперлина Анна Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.10.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.04.2003
Сын: Гопанков Алексей Павлович
Отец ребёнка: Гопанков Павел Евгеньевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гопанков Павел Евгеньевич