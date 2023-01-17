Конашевич Владимир Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКонашевич Владимир Михайлович

Конашевич Владимир Михайлович

avatar

Место рождения

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область

Дата рождения

1888

Дата смерти

1963

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Место жительства
С 1915
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Чернигов
Смерть
1963
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close