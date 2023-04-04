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Лукиянова Маргарита Сергеевна
Лукиянова Маргарита Сергеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Лукиянов Сергей Прокопьевич
Мать
Лукиянова (Седых) Наталья Викторовна
1984 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Лукиянов Сергей Прокопьевич
Мать:
Лукиянова Наталья Викторовна
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