Книга Валентин Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.06.1939
Дата смерти05.12.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1939
Отец: Книга Иван Викторович
Рождение ребёнка
27.11.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Книга Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
04.10.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Книга Екатерина Алексеевна
Смерть
05.12.2004