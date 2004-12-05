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Книга Валентин Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.06.1939

Дата смерти

05.12.2004

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

1910 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1939

Отец: Книга Иван Викторович

Мать: Книга Евдокия Прокопьевна

Рождение ребёнка
27.11.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Книга Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
04.10.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Книга Екатерина Алексеевна

Смерть
05.12.2004