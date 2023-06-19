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Васса Григорьева

Место рождения

Яблоново, Тарусский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1826

Дата смерти

14.01.1873

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Григорий Васильев

Мать: не указана

Яблоново, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
16.01.1844

Муж: Павел Степанов

Рождение ребёнка
04.11.1849

Сын: Шлычков Мина Павлович

Отец ребёнка: Павел Степанов

Яблоново, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
02.08.1852

Сын: Лаврентий Павлов

Отец ребёнка: Павел Степанов

Яблоново, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Смерть
14.01.1873
Причина смерти: замерзла