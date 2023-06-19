Васса Григорьева
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смерти14.01.1873
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Григорий Васильев
Мать: не указана
Бракосочетание
16.01.1844
Муж: Павел Степанов
Рождение ребёнка
04.11.1849
Отец ребёнка: Павел Степанов
Рождение ребёнка
02.08.1852
Сын: Лаврентий Павлов
Отец ребёнка: Павел Степанов
Смерть
14.01.1873
Причина смерти: замерзла