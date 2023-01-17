Кузьмина (Петлина) Мария Родионовна
Место рождения
Дата рождения1919
Дата смерти1990
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: Петлин Родион Иванович
Мать: Петлина Софья
Мценский уезд, шашкино
Рождение ребёнка
1944
Дочь: Голодец Тамара Федоровна
Отец ребёнка: Кузьмин Федор Антонович
Москва
Рождение ребёнка
27.08.1948
Сын: Кузьмин Владимир Федорович
Отец ребёнка: Кузьмин Федор Антонович
СССР, Москва
Смерть
1990
Москва