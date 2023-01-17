Кузьмина (Петлина) Мария Родионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмина (Петлина) Мария Родионовна

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Место рождения

Шашкино, Мценский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

1919

Дата смерти

1990

Пол

Женский

Добавил:

К
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Петлин Родион Иванович

Мать: Петлина Софья

Шашкино, Мценский муниципальный район, Орловская область
Мценский уезд, шашкино
Рождение ребёнка
1944

Дочь: Голодец Тамара Федоровна

Отец ребёнка: Кузьмин Федор Антонович

Москва
Рождение ребёнка
27.08.1948

Сын: Кузьмин Владимир Федорович

Отец ребёнка: Кузьмин Федор Антонович

СССР, Москва
Смерть
1990
Москва
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