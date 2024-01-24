Пелагея Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смерти1945
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Колесникова Евдокия Гавриловна
Отец ребёнка: Колесников Гаврила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колесникова Анна Гавриловна
Отец ребёнка: Колесников Гаврила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колесникова Елизавета Гавриловна
Отец ребёнка: Колесников Гаврила
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Колесников Гаврила
Смерть
1945