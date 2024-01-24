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Пелагея Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

1945

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Колесникова Евдокия Гавриловна

Отец ребёнка: Колесников Гаврила

Сафоново, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колесникова Анна Гавриловна

Отец ребёнка: Колесников Гаврила

Сафоново, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колесникова Елизавета Гавриловна

Отец ребёнка: Колесников Гаврила

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колесников Гаврила

Смерть
1945
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