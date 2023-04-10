Шадрин Афанасий Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Шадрин Гавриил Иоакимович
Мать: не указана
Бракосочетание
05.02.1916
Жена: Шадрина Марина Ивановна
Рождение ребёнка
01.12.1918
Сын: Шадрин Аввакум Афанасьевич
Мать ребёнка: Шадрина Марина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шадрина Марина Ивановна
Смерть
Неизвестно