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Шадрин Афанасий Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Шадрин Гавриил Иоакимович

Мать: не указана

Бракосочетание
05.02.1916

Жена: Шадрина Марина Ивановна

Кулюшево, Каракулинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.12.1918

Сын: Шадрин Аввакум Афанасьевич

Мать ребёнка: Шадрина Марина Ивановна

Кулюшево, Каракулинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шадрина Марина Ивановна

Смерть
Неизвестно