Кокшарова Ангелина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокшарова Ангелина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.05.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Среднеуральск, Среднеуральск, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно