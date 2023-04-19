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Усачев Анатолий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Усачев Николай

Мать: Ведягина-Усачева Мария Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усачев Николай Анатольевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усачев Роман Анатольевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усачев Максим Анатольевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Усачева маша

Смерть
Неизвестно