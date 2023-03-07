Тронина Татьяна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тронина Татьяна Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1737

Дата смерти

После 1782

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1735 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1769

Дочь: Мариамна Маркова

Отец ребёнка: Тронин Марко Яковлев

Николаево, Фаленский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тронин Марко Яковлев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Николаево, Фаленский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1782
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