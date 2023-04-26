Феоктистова Акулина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.05.1928
Дочь: Феоктистова Клеопатра Федоровна
Отец ребёнка: Феоктистов Федор
1-е Анпилогово, Курский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Феоктистов Федор
Место жительства
Неизвестно
Курск, город Курск, Курская область
Смерть
Неизвестно