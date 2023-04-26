Феоктистова Акулина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феоктистова Акулина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

1928 г.р.
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Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.05.1928

Дочь: Феоктистова Клеопатра Федоровна

Отец ребёнка: Феоктистов Федор

1-е Анпилогово, Курский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Феоктистов Федор

Место жительства
Неизвестно
Курск, город Курск, Курская область
Смерть
Неизвестно