Добролюбов Попирайко Иван 1895 — найти родственников по фамилии на Familio
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Добролюбов Попирайко Иван

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Место рождения

Украина, Черкасская область, Звенигородский район, с Моринцы

Дата рождения

1895

Дата смерти

1969

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Украина, Черкасская область, Звенигородский район, с Моринцы
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Добролюбова (Сердюк) Василиса

Рождение ребёнка
26.07.1928

Сын: Добролюбов Анатолий

Мать ребёнка: Добролюбова (Сердюк) Василиса

Еленовка, Ясненский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
12.02.1931

Сын: Добролюбов Владимир

Мать ребёнка: Добролюбова (Сердюк) Василиса

Украина, Полтавская область, Великобагачанский район
Рождение ребёнка
22.02.1934

Дочь: Митина (Добролюбова) Нина

Мать ребёнка: Добролюбова (Сердюк) Василиса

с. Архангельское, Домбаровский район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1936

Сын: Добролюбов Степан

Мать ребёнка: Добролюбова (Сердюк) Василиса

с. Архангельское, Домбаровский район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1942

Сын: Добролюбов Федор

Мать ребёнка: Добролюбова (Сердюк) Василиса

Смерть
1969
Репино, Гайский, Оренбургская область

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