Добролюбов Попирайко Иван
Место рожденияУкраина, Черкасская область, Звенигородский район, с Моринцы
Дата рождения1895
Дата смерти1969
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Украина, Черкасская область, Звенигородский район, с Моринцы
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.07.1928
Сын: Добролюбов Анатолий
Мать ребёнка: Добролюбова (Сердюк) Василиса
Еленовка, Ясненский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
12.02.1931
Сын: Добролюбов Владимир
Мать ребёнка: Добролюбова (Сердюк) Василиса
Украина, Полтавская область, Великобагачанский район
Рождение ребёнка
22.02.1934
Дочь: Митина (Добролюбова) Нина
Мать ребёнка: Добролюбова (Сердюк) Василиса
с. Архангельское, Домбаровский район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1936
Сын: Добролюбов Степан
Мать ребёнка: Добролюбова (Сердюк) Василиса
с. Архангельское, Домбаровский район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1942
Сын: Добролюбов Федор
Мать ребёнка: Добролюбова (Сердюк) Василиса
Смерть
1969
Репино, Гайский, Оренбургская область