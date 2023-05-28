Алексеева (Шуринова) Евдокия Венедиктовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Шуринов Венедикт
Мать: Шуринова Матрёна
Рождение ребёнка
1922
Сын: Алексеев Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Алексеев Василий
Рождение ребёнка
1925
Сын: Алексеев Александр Васильевич
Отец ребёнка: Алексеев Василий
Рождение ребёнка
13.08.1928
Дочь: Творогова Серафима Васильевна
Отец ребёнка: Алексеев Василий
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Алексеева Мария Васильевна
Отец ребёнка: Алексеев Василий
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Алексеева Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Алексеев Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексеев Василий
Смерть
1991