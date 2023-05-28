Алексеева (Шуринова) Евдокия Венедиктовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева (Шуринова) Евдокия Венедиктовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

1991

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Шуринов Венедикт

Мать: Шуринова Матрёна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Алексеев Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Алексеев Василий

Рождение ребёнка
1925

Сын: Алексеев Александр Васильевич

Отец ребёнка: Алексеев Василий

Рождение ребёнка
13.08.1928

Дочь: Творогова Серафима Васильевна

Отец ребёнка: Алексеев Василий

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Алексеева Мария Васильевна

Отец ребёнка: Алексеев Василий

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Алексеева Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Алексеев Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексеев Василий

Смерть
1991