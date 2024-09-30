Куйванен Андрей Иванович
Место рождения
Дата рождения08.01.1851
Дата смерти11.02.1918
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1851
Бракосочетание
09.04.1873
Рождение ребёнка
10.04.1874
Мать ребёнка: Куйванен (Райккерус) Мария Андреевна
Рождение ребёнка
28.09.1878
Мать ребёнка: Куйванен (Райккерус) Мария Андреевна
Рождение ребёнка
28.03.1885
Сын: Куйванен Александр Андреевич
Мать ребёнка: Куйванен (Райккерус) Мария Андреевна
Рождение ребёнка
29.07.1887
Мать ребёнка: Куйванен (Райккерус) Мария Андреевна
Смерть
11.02.1918
Причина смерти: водянка