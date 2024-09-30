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Куйванен Андрей Иванович

Место рождения

Телези, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

08.01.1851

Дата смерти

11.02.1918

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1851

Отец: Куйванен Иван Яковлевич

Мать: Куйванен (Сиркия) Анна Томасовна

Телези, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
09.04.1873

Жена: Куйванен (Райккерус) Мария Андреевна

Рождение ребёнка
10.04.1874

Сын: Куйванен Иван Андреевич

Мать ребёнка: Куйванен (Райккерус) Мария Андреевна

Телези, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
28.09.1878

Сын: Куйванен Петр Андреевич

Мать ребёнка: Куйванен (Райккерус) Мария Андреевна

Телези, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
28.03.1885

Сын: Куйванен Александр Андреевич

Мать ребёнка: Куйванен (Райккерус) Мария Андреевна

Телези, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
29.07.1887

Сын: Куйванен Фома Андреевич

Мать ребёнка: Куйванен (Райккерус) Мария Андреевна

Телези, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
11.02.1918
Причина смерти: водянка

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