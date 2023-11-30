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Калинина Евфимия Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Туркин Василий Евфимиев

Рождение ребёнка
30.09.1901

Дочь: Устина Васильева

Отец ребёнка: Туркин Василий Евфимиев

Рождение ребёнка
18.02.1902

Дочь: Туркина Екатерина Васильева

Отец ребёнка: Туркин Василий Евфимиев

Рождение ребёнка
14.04.1905

Дочь: Туркина Анастасия Васильева

Отец ребёнка: Туркин Василий Евфимиев

Рождение ребёнка
07.07.1907

Сын: Туркин Александр Васильев

Отец ребёнка: Туркин Василий Евфимиев

Рождение ребёнка
11.10.1909

Сын: Туркин Михаил Васильев

Отец ребёнка: Туркин Василий Евфимиев

Смерть
Неизвестно

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