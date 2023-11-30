Калинина Евфимия Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.09.1901
Дочь: Устина Васильева
Отец ребёнка: Туркин Василий Евфимиев
Рождение ребёнка
18.02.1902
Дочь: Туркина Екатерина Васильева
Отец ребёнка: Туркин Василий Евфимиев
Рождение ребёнка
14.04.1905
Дочь: Туркина Анастасия Васильева
Отец ребёнка: Туркин Василий Евфимиев
Рождение ребёнка
07.07.1907
Сын: Туркин Александр Васильев
Отец ребёнка: Туркин Василий Евфимиев
Рождение ребёнка
11.10.1909
Отец ребёнка: Туркин Василий Евфимиев
Смерть
Неизвестно