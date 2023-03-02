Bugakov Zalman Elia
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смерти01.08.1925
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Bugakov Leiba
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.09.1893
Дочь: Бугакова Екатерина (Кейля-Хая)
Мать ребёнка: Бейля Янкель-Хаимовна
Рождение ребёнка
27.12.1894
Дочь: Левинсон Эмма Залмановна
Мать ребёнка: Бейля Янкель-Хаимовна
Рождение ребёнка
1897
Сын: Бугаков Лев (Лейвик) (Залманович)
Мать ребёнка: Бейля Янкель-Хаимовна
Рождение ребёнка
07.06.1898
Дочь: Альбац Соня Залмановна
Мать ребёнка: Бейля Янкель-Хаимовна
Рождение ребёнка
03.11.1899
Дочь: Kaplunova Бася
Мать ребёнка: Бейля Янкель-Хаимовна
Ilyino
Рождение ребёнка
30.05.1901
Сын: Бугаков (bugakov) Израиль (Залманович)
Мать ребёнка: Бейля Янкель-Хаимовна
Рождение ребёнка
30.01.1905
Дочь: Кринская (бугакова) Раиса (Рася Хая-Ратка)
Мать ребёнка: Бейля Янкель-Хаимовна
Работа или профессия
Неизвестно
Nevel 1-st guild merchant
Смерть
01.08.1925