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Bugakov Zalman Elia

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

01.08.1925

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Bugakov Leiba

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.09.1893

Дочь: Бугакова Екатерина (Кейля-Хая)

Мать ребёнка: Бейля Янкель-Хаимовна

Невель, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.12.1894

Дочь: Левинсон Эмма Залмановна

Мать ребёнка: Бейля Янкель-Хаимовна

Невель, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Бугаков Лев (Лейвик) (Залманович)

Мать ребёнка: Бейля Янкель-Хаимовна

Рождение ребёнка
07.06.1898

Дочь: Альбац Соня Залмановна

Мать ребёнка: Бейля Янкель-Хаимовна

Невель, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.11.1899

Дочь: Kaplunova Бася

Мать ребёнка: Бейля Янкель-Хаимовна

Ilyino
Рождение ребёнка
30.05.1901

Сын: Бугаков (bugakov) Израиль (Залманович)

Мать ребёнка: Бейля Янкель-Хаимовна

Рождение ребёнка
30.01.1905

Дочь: Кринская (бугакова) Раиса (Рася Хая-Ратка)

Мать ребёнка: Бейля Янкель-Хаимовна

Невель, Невельский муниципальный район, Псковская область
Работа или профессия
Неизвестно
Nevel 1-st guild merchant
Смерть
01.08.1925
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