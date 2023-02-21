Трегубова Татьяна Афонасьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1785
Дата смерти23.12.1835
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1810
Сын: Трегубов Иван Петров
Отец ребёнка: Трегубов Петр Петров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Петрова
Отец ребёнка: Трегубов Петр Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трегубов Петр Петров
Смерть
23.12.1835
Причина смерти: от горячки | от горячки
Похороны
?.12.1835
на отведенном кладбище при Казанской церкви