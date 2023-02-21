Трегубова Татьяна Афонасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трегубова Татьяна Афонасьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1785

Дата смерти

23.12.1835

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1810

Сын: Трегубов Иван Петров

Отец ребёнка: Трегубов Петр Петров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Петрова

Отец ребёнка: Трегубов Петр Петров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трегубов Петр Петров

Смерть
23.12.1835
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от горячки | от горячки
Похороны
?.12.1835
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
на отведенном кладбище при Казанской церкви
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