Баранович (Шайбак) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранович (Шайбак) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.05.1969

Дата смерти

13.12.2004

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1964 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.01.19

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Баранович Казимир Леонидович

Рождение
13.05.1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баранович Казимир Леонидович

Рождение ребёнка
03.09.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Баранович Казимир Леонидович

Смерть
13.12.2004

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