Баранович (Шайбак) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.05.1969
Дата смерти13.12.2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.01.19
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Баранович Казимир Леонидович
Рождение
13.05.1969
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.09.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Баранович Казимир Леонидович
Смерть
13.12.2004