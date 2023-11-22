Марья Нефедовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Нефед
Рождение ребёнка
Около 1856
Сын: Киселев Яков Иович (Иевлевич)
Отец ребёнка: Киселев Иов (Ивлий) Корнилович
Шестаково, Бобровский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Киселев Иов (Ивлий) Корнилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Ивлиева
Отец ребёнка: Киселев Иов (Ивлий) Корнилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Киселев Ефим Ивлиев
Отец ребёнка: Киселев Иов (Ивлий) Корнилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бухарина Марфа Ивлиева
Отец ребёнка: Киселев Иов (Ивлий) Корнилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Киселев Федор Ивлиев
Отец ребёнка: Киселев Иов (Ивлий) Корнилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Ивлиева
Отец ребёнка: Киселев Иов (Ивлий) Корнилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Киселев Иван Ивлиев
Отец ребёнка: Киселев Иов (Ивлий) Корнилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агафья Ивлиева
Отец ребёнка: Киселев Иов (Ивлий) Корнилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Киселев Иов (Ивлий) Корнилович
Смерть
Неизвестно