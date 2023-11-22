Марья Нефедовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья Нефедовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Нефед

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Киселев Яков Иович (Иевлевич)

Отец ребёнка: Киселев Иов (Ивлий) Корнилович

Шестаково, Бобровский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киселев Епенсий Ивлиев

Отец ребёнка: Киселев Иов (Ивлий) Корнилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Ивлиева

Отец ребёнка: Киселев Иов (Ивлий) Корнилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киселев Ефим Ивлиев

Отец ребёнка: Киселев Иов (Ивлий) Корнилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бухарина Марфа Ивлиева

Отец ребёнка: Киселев Иов (Ивлий) Корнилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киселев Федор Ивлиев

Отец ребёнка: Киселев Иов (Ивлий) Корнилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Ивлиева

Отец ребёнка: Киселев Иов (Ивлий) Корнилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киселев Иван Ивлиев

Отец ребёнка: Киселев Иов (Ивлий) Корнилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агафья Ивлиева

Отец ребёнка: Киселев Иов (Ивлий) Корнилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киселев Егор Ивлиевич

Отец ребёнка: Киселев Иов (Ивлий) Корнилович

Смерть
Неизвестно
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