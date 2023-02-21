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Глотова Валентина Александровна
Глотова Валентина Александровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.10.1952
Пол
Женский
Отец
Глотов Александр Александрович
1926 г.р.
Мать
Волкова Галина Григорьевна
1926 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1952
Отец:
Глотов Александр Александрович
Мать:
Волкова Галина Григорьевна
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