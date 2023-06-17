Свойкина (Бердинская) Наталья Власьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Свойкина Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Свойкин Яков Васильевич
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Свойкина Фёкла Яковлевна
Отец ребёнка: Свойкин Яков Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Свойкин Георгий Яковлевич
Отец ребёнка: Свойкин Яков Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Свойкина Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Свойкин Яков Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно