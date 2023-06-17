Свойкина (Бердинская) Наталья Власьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свойкина (Бердинская) Наталья Власьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Свойкина Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Свойкин Яков Васильевич

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Свойкина Фёкла Яковлевна

Отец ребёнка: Свойкин Яков Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Свойкин Георгий Яковлевич

Отец ребёнка: Свойкин Яков Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Свойкина Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Свойкин Яков Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Свойкин Яков Васильевич

Смерть
Неизвестно