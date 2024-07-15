Старостин Степан Павлович 05.02.1925 — найти родственников по фамилии на Familio
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Старостин Степан Павлович

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Место рождения

Ульяновская обл. Кузоватовский р-н, с. Смышляевка

Дата рождения

05.02.1925

Дата смерти

09.03.1913

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1925

Отец: Старостин Павел Зиновьевич

Мать: Старостина Мария Петровна

Ульяновская обл. Кузоватовский р-н, с. Смышляевка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Нина Александрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
09.03.1913
Рождение ребёнка
04.06.1951

Сын: Старостин Дмитрий Степанович

Мать ребёнка: Кузнецова Нина Александрова

Куйбышевская обл. г.Чапаевск
Рождение ребёнка
10.05.1954

Дочь: Старостина Елена Степановна

Мать ребёнка: Кузнецова Нина Александрова

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