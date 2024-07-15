Старостин Степан Павлович
Место рожденияУльяновская обл. Кузоватовский р-н, с. Смышляевка
Дата рождения05.02.1925
Дата смерти09.03.1913
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1925
Ульяновская обл. Кузоватовский р-н, с. Смышляевка
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
09.03.1913
Рождение ребёнка
04.06.1951
Сын: Старостин Дмитрий Степанович
Мать ребёнка: Кузнецова Нина Александрова
Куйбышевская обл. г.Чапаевск
Рождение ребёнка
10.05.1954
Дочь: Старостина Елена Степановна
Мать ребёнка: Кузнецова Нина Александрова