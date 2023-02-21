Лукашина Ирина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.03.1976
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Рождение ребёнка
05.12.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лукашин Владимир Иванович
Надым, Надымский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ