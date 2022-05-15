Есин Владимир Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕсин Владимир Петрович

Есин Владимир Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1946

Дата смерти

15.05.2022

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1946

Отец: Есин Петр Григорьевич

Мать: Есина Мария Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Есин Петр Владимирович

Мать ребёнка: Есина Галина Прилидиановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Есина Ирина Владимировна

Мать ребёнка: Есина Галина Прилидиановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Есина Галина Прилидиановна

Смерть
15.05.2022
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close