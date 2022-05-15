Есин Владимир Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1946
Дата смерти15.05.2022
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1946
Отец: Есин Петр Григорьевич
Мать: Есина Мария Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Есина Галина Прилидиановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Есина Ирина Владимировна
Мать ребёнка: Есина Галина Прилидиановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.05.2022