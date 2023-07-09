Ноздрина Васса Ларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
До 1863
Сын: Ноздрин Андрей Даниилович
Отец ребёнка: Ноздрин Даниил Яковлевич
Рождение ребёнка
16.02.1864 ст.
Сын: Ноздрин Поликарп Даниилович
Отец ребёнка: Ноздрин Даниил Яковлевич
22. 16 февраля родился, 21 февраля 1864 г. крещён Поликарп. Родители: деревни Шапочкиной крестьянин Даниил Яковлев Ноздрин и законная жена его Васса Ларионова; оба православные. Восприемники: Дании... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно