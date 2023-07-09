Ноздрина Васса Ларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ноздрина Васса Ларионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1863

Сын: Ноздрин Андрей Даниилович

Отец ребёнка: Ноздрин Даниил Яковлевич

Шапочки, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
16.02.1864 ст.

Сын: Ноздрин Поликарп Даниилович

Отец ребёнка: Ноздрин Даниил Яковлевич

Шапочки, Пермский уезд, Пермская губерния
22. 16 февраля родился, 21 февраля 1864 г. крещён Поликарп. Родители: деревни Шапочкиной крестьянин Даниил Яковлев Ноздрин и законная жена его Васса Ларионова; оба православные. Восприемники: Дании... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ноздрин Даниил Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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