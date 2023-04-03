Ксения Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Матрена Афанасьева

Отец ребёнка: Афанасий Матвеев

Быково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Тимофей Афанасьев

Отец ребёнка: Афанасий Матвеев

Быково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Дмитрий Афанасьев

Отец ребёнка: Афанасий Матвеев

Быково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Евдокия Афанасьева

Отец ребёнка: Афанасий Матвеев

Быково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Дарья Афанасьева

Отец ребёнка: Афанасий Матвеев

Быково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасий Матвеев

Смерть
Неизвестно