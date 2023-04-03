Ксения Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Матрена Афанасьева
Отец ребёнка: Афанасий Матвеев
Рождение ребёнка
1842
Сын: Тимофей Афанасьев
Отец ребёнка: Афанасий Матвеев
Рождение ребёнка
1845
Сын: Дмитрий Афанасьев
Отец ребёнка: Афанасий Матвеев
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Евдокия Афанасьева
Отец ребёнка: Афанасий Матвеев
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Дарья Афанасьева
Отец ребёнка: Афанасий Матвеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Афанасий Матвеев
Смерть
Неизвестно