Фицов Афанасий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фицова Павлина
Мать ребёнка: Фицова Аксинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фицова Аксинья
Рождение ребёнка
17.05.1916
Дочь: Сесюкина (Фицова) Татьяна Афанасьевна
Мать ребёнка: Фицова Аксинья