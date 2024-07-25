Фицов Афанасий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фицов Афанасий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фицова Павлина

Мать ребёнка: Фицова Аксинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фицова Аксинья

Рождение ребёнка
17.05.1916

Дочь: Сесюкина (Фицова) Татьяна Афанасьевна

Мать ребёнка: Фицова Аксинья

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