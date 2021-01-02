Горшенина Александра Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.07.1931
Дата смерти02.01.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1931
Рождение ребёнка
07.04.1972
Дочь: Колеганова Надежда Федоровна
Отец ребёнка: Колеганов Федор Ксенофонтович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колеганов Анатолий Федорович
Отец ребёнка: Колеганов Федор Ксенофонтович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колеганова Ольга Федоровна
Отец ребёнка: Колеганов Федор Ксенофонтович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колеганова Вера Федоровна
Отец ребёнка: Колеганов Федор Ксенофонтович
Смерть
02.01.2021