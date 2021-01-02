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Горшенина Александра Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.07.1931

Дата смерти

02.01.2021

Пол

Женский

Добавил:

ЭА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1931

Отец: Горшенин Яков Иванович

Мать: Симонова Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
07.04.1972

Дочь: Колеганова Надежда Федоровна

Отец ребёнка: Колеганов Федор Ксенофонтович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колеганов Анатолий Федорович

Отец ребёнка: Колеганов Федор Ксенофонтович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колеганова Ольга Федоровна

Отец ребёнка: Колеганов Федор Ксенофонтович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колеганова Вера Федоровна

Отец ребёнка: Колеганов Федор Ксенофонтович

Смерть
02.01.2021
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