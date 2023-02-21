Назарова Василиса Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти01.03.1973
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Максим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.12.1935
Сын: Назаров Валентин Михайлович
Отец ребёнка: Назаров Михаил Тимофеевич
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Смерть
01.03.1973
Новокубанск, Новокубанский муниципальный район, Краснодарский край