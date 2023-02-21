Назарова Василиса Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назарова Василиса Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

01.03.1973

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Максим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.12.1935

Сын: Назаров Валентин Михайлович

Отец ребёнка: Назаров Михаил Тимофеевич

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Смерть
01.03.1973
Новокубанск, Новокубанский муниципальный район, Краснодарский край
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