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Татьяна Егоровна
Татьяна Егоровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1799
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Егор Сысоевич
1761 г.р.
Мать
Маремьяна Федоровна
1763 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец:
Егор Сысоевич
Мать:
Маремьяна Федоровна
Смерть
Неизвестно
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