Завойко Василий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Завойко Василий Степанович

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Место рождения

с. Прохоровка, Золотоношский уезд Полтавской губернии

Дата рождения

27.07.1809

Дата смерти

28.02.1898

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1809

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Прохоровка, Золотоношский уезд Полтавской губернии
Место жительства
С 1809
с. Прохоровка, Золотоношский уезд Полтавской губернии
Место жительства
С 1819
г. Николаев, Николаевский уезд Херсонской губернии
Место жительства
С 1846
Приамурский край
Место жительства
С 1856
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
28.02.1898
с. Великая Мечетня, Балтский уезд Подольской губернии
Место жительства
По 1898
с. Великая Мечетня, Балтский уезд Подольской губернии
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