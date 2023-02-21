Завойко Василий Степанович
Место рожденияс. Прохоровка, Золотоношский уезд Полтавской губернии
Дата рождения27.07.1809
Дата смерти28.02.1898
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1809
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Прохоровка, Золотоношский уезд Полтавской губернии
Место жительства
С 1809
с. Прохоровка, Золотоношский уезд Полтавской губернии
Место жительства
С 1819
г. Николаев, Николаевский уезд Херсонской губернии
Место жительства
С 1846
Приамурский край
Место жительства
С 1856
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
28.02.1898
с. Великая Мечетня, Балтский уезд Подольской губернии
Место жительства
По 1898
с. Великая Мечетня, Балтский уезд Подольской губернии