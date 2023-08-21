Грязнов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Таисия Александровна
Мать ребёнка: Грязнова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
?.06.1908
Дочь: Иванова Конкордия Александровна
Мать ребёнка: Грязнова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Смирнова Любовь Александровна
Мать ребёнка: Грязнова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1922
Сын: Грязнов Михаил Александрович
Мать ребёнка: Грязнова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Грязнов Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Грязнова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Грязнов Алексей Александрович
Мать ребёнка: Грязнова Евдокия Васильевна
Смерть
Неизвестно