Натах Аслан Абдулович
Место рождения
Дата рождения17.06.1949
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1949
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.09.1976
Дочь: Натах Зарина Аслановна
Мать ребёнка: Натах (Тугуз) Сусанна Хусеновна
Майкоп, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)
Рождение ребёнка
02.01.1985
Мать ребёнка: не указана
Тульский, Майкопский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)