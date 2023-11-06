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Натах Аслан Абдулович

Место рождения

Афипсип, Тахтамукайский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)

Дата рождения

17.06.1949

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1949

Отец: не указан

Мать: Натах (Тугуз) Сусанна Хусеновна

Афипсип, Тахтамукайский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Натах (Тугуз) Сусанна Хусеновна

Рождение ребёнка
05.09.1976

Дочь: Натах Зарина Аслановна

Мать ребёнка: Натах (Тугуз) Сусанна Хусеновна

Майкоп, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)
Рождение ребёнка
02.01.1985

Сын: Натах Руслан Асланович

Мать ребёнка: не указана

Тульский, Майкопский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)

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