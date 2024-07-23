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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1855

Сын: Корзников Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Корзников Василий Леонтьевич Из Пестерева Же?

д. Пестерево, Весёлая тож,
Рождение ребёнка
1858

Сын: Корзников Антоний Васильевич

Отец ребёнка: Корзников Василий Леонтьевич Из Пестерева Же?

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1868

Сын: Корзников Александр Васильевич

Отец ребёнка: Корзников Василий Леонтьевич Из Пестерева Же?

д. Пестерево, Весёлая тож

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