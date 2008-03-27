Рямо Вероника Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рямо Вероника Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.03.2008

Пол

Женский

Отец

1987 г.р.

Мать

1990 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.2008

Отец: Рямо Иван Анатольевич

Мать: Рямо Анна Владимировна

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