Евдокия Козмина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти12.10.1908 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.04.1897
Дочь: Александра Игнатьевна
Отец ребёнка: Игнатий Лавреньев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Игнатий Лавреньев
Смерть
12.10.1908 ст.
Большой Кулеял, Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Счет умерших женского пола 121. Умерла 12 октября 1908 года в возрасте 46 лет от водянки. Похоронили 14 октября 1908 года на приходском кладбище села Арино.