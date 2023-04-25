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Евдокия Козмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

12.10.1908 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.04.1897

Дочь: Александра Игнатьевна

Отец ребёнка: Игнатий Лавреньев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игнатий Лавреньев

Смерть
12.10.1908 ст.
Большой Кулеял, Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Счет умерших женского пола 121. Умерла 12 октября 1908 года в возрасте 46 лет от водянки. Похоронили 14 октября 1908 года на приходском кладбище села Арино.