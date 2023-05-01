Черноскутов Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧерноскутов Алексей Иванович

Черноскутов Алексей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: не указан

Мать: Нохрина Марфа Федоровна

Смерть
1941