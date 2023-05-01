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Черноскутов Алексей Иванович
Черноскутов Алексей Иванович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1921
Дата смерти
1941
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Нохрина Марфа Федоровна
Дети
Не указаны
Добавил:
ВЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: не указан
Мать:
Нохрина Марфа Федоровна
Смерть
1941
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