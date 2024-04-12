Якуничева (Губская) Любовь Ивановна
Место рождения
Дата рождения?.07.1921
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1921
Отец: Губский Иван Семёнович
Мать: Губская Мария Петровна
Рождение ребёнка
06.05.1952
Сын: Якуничев Александр Николаевич
Отец ребёнка: Якуничев Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Якуничев Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно