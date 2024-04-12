Якуничева (Губская) Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якуничева (Губская) Любовь Ивановна

Место рождения

Валуево, Мясниковский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

?.07.1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1921

Отец: Губский Иван Семёнович

Мать: Губская Мария Петровна

Валуево, Мясниковский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
06.05.1952

Сын: Якуничев Александр Николаевич

Отец ребёнка: Якуничев Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Якуничев Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Якуничев Николай Иванович

Смерть
Неизвестно
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