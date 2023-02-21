Зражевский Кирило Леонтьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Зражевский Леонтий Михайлов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Сын: Зражевский Максим Кирилов
Мать ребёнка: Зражевская Татьяна Ефимова
Рождение ребёнка
1831
Рождение ребёнка
1836
Рождение ребёнка
1839
Рождение ребёнка
1848
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1848