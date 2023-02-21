Зражевский Кирило Леонтьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зражевский Кирило Леонтьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Отец

1777 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1810 г.р.

Дети

1829 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Зражевский Леонтий Михайлов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Зражевский Максим Кирилов

Мать ребёнка: Зражевская Татьяна Ефимова

Рождение ребёнка
1831

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зражевская Татьяна Ефимова

Рождение ребёнка
1836

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зражевская Татьяна Ефимова

Рождение ребёнка
1839

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зражевская Татьяна Ефимова

Рождение ребёнка
1848

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зражевская Татьяна Ефимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зражевская Татьяна Ефимова

Место жительства
Неизвестно
Смерть
1848
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