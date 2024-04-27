Родион Тимофеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1842
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тимофей Сысоев
Мать: Ксения Михайлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Родионова
Мать ребёнка: Анна Павлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Родионова
Мать ребёнка: Екатерина ..
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Родионова
Мать ребёнка: Екатерина ..
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гардей Родионов
Мать ребёнка: Екатерина ..
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гаврил Родионов
Мать ребёнка: Екатерина ..
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яков Родионов
Мать ребёнка: Екатерина ..
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина ..
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Павлова
Рождение ребёнка
1834
Сын: Ефим Родионов
Мать ребёнка: Екатерина ..
Смерть
1842