Родион Тимофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родион Тимофеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1842

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тимофей Сысоев

Мать: Ксения Михайлова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Родионова

Мать ребёнка: Анна Павлова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Родионова

Мать ребёнка: Екатерина ..

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Родионова

Мать ребёнка: Екатерина ..

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гардей Родионов

Мать ребёнка: Екатерина ..

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаврил Родионов

Мать ребёнка: Екатерина ..

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яков Родионов

Мать ребёнка: Екатерина ..

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина ..

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Павлова

Рождение ребёнка
1834

Сын: Ефим Родионов

Мать ребёнка: Екатерина ..

Смерть
1842

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