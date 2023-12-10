Карев Николай Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карев Николай Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.07.1918

Дата смерти

28.08.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1918

Отец: Карев Семён

Мать: Екатерина

Рождение ребёнка
21.10.1947

Дочь: Карева Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Дубовицкая Евдокия Никитична

Рождение ребёнка
03.01.1955

Сын: Карев Александр Николаевич

Мать ребёнка: Дубовицкая Евдокия Никитична

Смерть
28.08.1986
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