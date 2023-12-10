Карев Николай Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.07.1918
Дата смерти28.08.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1918
Отец: Карев Семён
Мать: Екатерина
Рождение ребёнка
21.10.1947
Дочь: Карева Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Дубовицкая Евдокия Никитична
Рождение ребёнка
03.01.1955
Сын: Карев Александр Николаевич
Мать ребёнка: Дубовицкая Евдокия Никитична
Смерть
28.08.1986