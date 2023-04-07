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Василий Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Даниил Степанович

Мать: Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
1842

Сын: Семен Васильевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1849

Сын: Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Аграфена Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аграфена Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно