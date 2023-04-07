Василий Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Даниил Степанович
Мать: Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1842
Сын: Семен Васильевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1849
Сын: Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Аграфена Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аграфена Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно