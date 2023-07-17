Кирюшкина Евдокия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирюшкина Евдокия Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кирюшкин Дмитрий

Мать: не указана

Место жительства
Около 1896
Журавинка, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
09.07.1916

Дочь: Синюгина Клавдия Николаевна

Отец ребёнка: Синюгин Николай Прокопьевич

Смерть
Неизвестно

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