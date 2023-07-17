Кирюшкина Евдокия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кирюшкин Дмитрий
Мать: не указана
Место жительства
Около 1896
Журавинка, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
09.07.1916
Дочь: Синюгина Клавдия Николаевна
Отец ребёнка: Синюгин Николай Прокопьевич
Смерть
Неизвестно