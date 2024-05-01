Анна Яковлевна 1741 — найти родственников по фамилии на Familio
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Анна Яковлевна

Место рождения

Чинеево, Курганская область, Россия

Дата рождения

1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: не указан

Мать: не указана

Чинеево, Курганская область, Россия
Рождение ребёнка
1760

Дочь: (Шадрухин) Маремьяна Тимофеена

Отец ребёнка: Шадрухин Тимофей Фотеевич

Чинеево, Курганская область, Россия
Рождение ребёнка
1768

Дочь: (Шадрухин) Устинья Тимофеевна

Отец ребёнка: Шадрухин Тимофей Фотеевич

Чинеево, Курганская область, Россия
Рождение ребёнка
1772

Сын: Шадрухин Терентий Тимофеевич

Отец ребёнка: Шадрухин Тимофей Фотеевич

Чинеево, Курганская область, Россия
Рождение ребёнка
1780

Сын: Шадрухин Кондратий Тимофеевич

Отец ребёнка: Шадрухин Тимофей Фотеевич

Чинеево, Курганская область, Россия
Рождение ребёнка
1784

Сын: Шадрухин Алексей Тимофеевич

Отец ребёнка: Шадрухин Тимофей Фотеевич

Чинеево, Курганская область, Россия
Смерть
Неизвестно

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