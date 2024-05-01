Анна Яковлевна
Место рожденияЧинеево, Курганская область, Россия
Дата рождения1741
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: не указан
Мать: не указана
Чинеево, Курганская область, Россия
Рождение ребёнка
1760
Дочь: (Шадрухин) Маремьяна Тимофеена
Отец ребёнка: Шадрухин Тимофей Фотеевич
Чинеево, Курганская область, Россия
Рождение ребёнка
1768
Дочь: (Шадрухин) Устинья Тимофеевна
Отец ребёнка: Шадрухин Тимофей Фотеевич
Чинеево, Курганская область, Россия
Рождение ребёнка
1772
Сын: Шадрухин Терентий Тимофеевич
Отец ребёнка: Шадрухин Тимофей Фотеевич
Чинеево, Курганская область, Россия
Рождение ребёнка
1780
Сын: Шадрухин Кондратий Тимофеевич
Отец ребёнка: Шадрухин Тимофей Фотеевич
Чинеево, Курганская область, Россия
Рождение ребёнка
1784
Сын: Шадрухин Алексей Тимофеевич
Отец ребёнка: Шадрухин Тимофей Фотеевич
Чинеево, Курганская область, Россия
Смерть
Неизвестно