Данилова (Бутакова) Любовь Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.02.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1958
Отец: Бутаков Кузьма Терентьевич
Мать: Бутакова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
13.10.1989
Сын: Данилов Дмитрий Валерьевич
Отец ребёнка: Данилов Валерий Алексеевич
Рождение ребёнка
24.12.1993
Отец ребёнка: Данилов Валерий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно