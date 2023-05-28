Данилова (Бутакова) Любовь Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилова (Бутакова) Любовь Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.02.1958

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1958

Отец: Бутаков Кузьма Терентьевич

Мать: Бутакова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
13.10.1989

Сын: Данилов Дмитрий Валерьевич

Отец ребёнка: Данилов Валерий Алексеевич

Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.12.1993

Сын: Данилов Денис Валерьевич

Отец ребёнка: Данилов Валерий Алексеевич

Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данилов Валерий Алексеевич